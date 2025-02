Business Developer F/H – Grenoble Foot 38

Afin de renforcer notre équipe à taille humaine, nous recherchons un/une Business Developper F/H afin de nous accompagner dans le développement commercial de notre structure, au service de nos ambitions sportives.

Sous la responsabilité du Directeur Commercial, vos missions seront les suivantes :

< Vous serez en charge de développer le portefeuille de partenaires (sponsors et mécènes) par des démarches actives de prospection (prospection téléphonique, prise de rendez-vous, visite physique, réseautage…) afin d’identifier en permanence de nouveaux clients potentiels.

< Vous assurez la croissance du chiffre d’affaires et suivez les objectifs prévus au titre de chaque saison sportive

< Vous assurez la bonne exécution de tous les contrats et engagements souscrits auprès des clients, et assurez un suivi de la relation client par l’intermédiaire d’échanges réguliers.

< Vous tenez à jour les outils, effectuez des reportings de suivi et de performance auprès de votre supérieur hiérarchique

< Vous participez activement à la mise en place et à la réussite des différents événements organisés par le club (matchs, soirées partenaires, séminaires …) et mettez en place des opérations de prospection commerciale lors de ces évènements.

Rémunération:

35k€ bruts / an + variable

CDI / Temps plein

Prime annuelle / Véhicule de fonction

Description du profil

De formation supérieure commerciale (minimum bac+2), vous vous appuyez impérativement sur une précédente expérience commerciale (minimum 3 ans) en BtoB. Une expérience dans le secteur sportif est un plus, ce qui vous confère une très bonne compréhension de nos enjeux, et la maîtrise de la relation avec des interlocuteurs de haut niveau.

Combatif, passionné de Sport et dynamique, vous avez un goût réel pour la prospection, vous savez identifier de nouvelles opportunités et faites preuve d’une persévérance sans limites. Femme/Homme de challenge, vous avez cette capacité à générer de la croissance et à dépasser vos objectifs. Votre aisance relationnelle, votre résistance à la pression et votre esprit d’équipe sont autant d’atouts qui vous permettront de réussir dans cette mission stratégique pour le développement du club

Autonome, vous appréciez maitriser l’organisation de votre travail. Vous avez une bonne connaissance du tissu local. Polyvalent, curieux, et inventif, vous saurez proposer et vendre des produits en adéquation avec les besoins et potentialités du client.

Vous être mobile sur la région Rhône Alpes pour la prospection et la signature de contrats.

Permis B : exigé

Voici l’adresse où envoyer les candidatures: e.taloni@gf38.fr