LFP Media – CDI – Chargé(e) de lutte contre le piratage

La Direction Juridique de LFP Media recherche :

Un (e) Chargé(e) de lutte contre le piratage en CDI.

LFP Media est la filiale commerciale de la est la filiale commerciale de la Ligue de Football Professionnel (LFP) en charge de maximiser tous les revenus générés par les compétitions organisées par la LFP (Ligue 1 McDonald’s, Ligue 2 BKT, eLigue 1 McDonald’s, Trophée des Champions) : droits audiovisuels domestiques, droits audiovisuels internationaux, droits sponsoring et licensing et droits digitaux (NFT, Metaverse, etc.).

Elle assure également la promotion des compétitions en France et à l’International.

Le Pôle Lutte contre le piratage de la Direction juridique de LFP Media est en charge de lutter contre la diffusion illicite des compétitions organisées par la LFP. Pour ce faire, elle travaille notamment avec différents prestataires et partenaires.

Pour l’aider à implémenter sa stratégie de lutte contre le piratage et suivre l’impact de cette stratégie, la Direction juridique de LFP Media recherche un(e) Chargé(e) de lutte contre le piratage, qui accompagnera dans ses missions la Responsable de la lutte contre le piratage.

Description des missions :

Sous la responsabilité de la Responsable de lutte contre le piratage, le ou la candidat(e) aura principalement en charge, sans que cela soit exhaustif, les missions suivantes :

Suivre et coordonner les opérations de lutte contre le piratage, y compris en direct, mises en œuvre par les prestataires de LFP Media ;

Analyser les données fournies par ces prestataires, identifier les tendances et les chiffres clés et proposer des actions subséquentes aux fins d’améliorer l’effectivité des actions de lutte contre le piratage mises en œuvre par LFP Media ;

Assurer une veille et fournir des analyses techniques des principaux acteurs et services du piratage, des tendances et des évolutions de l’écosystème ;

Contribuer à l’élaboration et au déploiement de stratégies opérationnelles visant à surveiller, détecter et perturber le piratage en France et à l’international ;

Participer au suivi des technologies et moyens mis en œuvre par les diffuseurs des compétitions organisées par la LFP pour lutter contre le piratage ;