Angèle Hug, vice-championne olympique de kayak-cross, lance sa marque

Il y a un an, Angèle Hug décrochait l’argent aux JO de Paris 2024 en kayak-cross. Toujours brillante sur les podiums internationaux, l’Ardéchoise relève aujourd’hui un nouveau défi, plus personnel : le lancement de GIVE ME A HUG.

Plus qu’une marque, c’est un mouvement qui unit ses trois facettes – athlète de haut niveau, entrepreneure engagée et citoyenne consciente. Avec une ligne de vêtements écoresponsables ancrée dans ses valeurs et son territoire, Angèle Hug aspire à inspirer un changement positif, mêlant audace et bienveillance. Le lancement, célébré samedi dernier aux Ollières-sur-Eyrieux en Ardèche, a réuni démonstrations sportives, esprit olympique et mise en valeur du territoire.

Dans les faits, une collection prend le nom de la marque « Give Me a Hug » et une deuxième, baptisée « Ardèche Spirit », met notamment à l’honneur à travers son logo, le Pont d’Arc, symbole local.

La déclaration

« Avant ma médaille aux Jeux, je n’avais pas encore envisagé ce projet de façon concrète. J’avais en tête l’idée de créer une ligne de textiles, mais à plus long terme. Finalement, portée par l’élan de cette nouvelle visibilité et une envie grandissante de m’exprimer autrement, j’ai décidé de me lancer maintenant. Je suis aujourd’hui entourée d’une équipe de professionnels pour structurer un projet qui me tient profondément à cœur — en parallèle de ma saison sportive », explique-t-elle.