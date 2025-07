Free va proposer un accès privilégié à Ligue 1+, la chaîne dédiée à la Ligue 1 McDonald’s. Il sera possible de s’abonner à partir du 5 août, alors que le championnat démarre dix jours plus tard.

Free poursuit sa stratégie offensive dans le marketing sportif et enrichit son offre football. Dès le 15 août 2025, les abonnés Freebox pourront avoir accès à Ligue 1+, la nouvelle chaîne 100 % dédiée à la Ligue 1 McDonald’s.

Résultat d’un partenariat avec la Ligue de Football Professionnel, cette chaîne sera disponible sur le canal 37 de la Freebox, avec une souscription possible dès le 5 août.

8 matchs en direct, deux formules de prix

Pensée pour les fans, Ligue 1+ proposera chaque journée 8 matchs diffusés en direct, les 10 plus grosses affiches de la saison en vedette, ainsi que des émissions de décryptage, replays, interviews exclusives et reportages en immersion. Free mise sur une expérience immersive et riche en contenus pour captiver les passionnés.

Côté tarifs, deux formules sont proposées : 14,99 euros par mois avec engagement de 12 mois, ou 19,99 euros par mois sans engagement, offrant à chacun la liberté de choisir selon ses usages.

Autre avantage : Ligue 1+ sera aussi accessible via l’application OQEE by Free, permettant de suivre les matchs en mobilité sur smartphones, tablettes ou Smart TV. Avec cette nouvelle offre, Free confirme sa volonté de se positionner comme un acteur incontournable du football à la télévision et sur le digital.

