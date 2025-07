Winamax lance une nouvelle collection de padel tennis, en collaboration avec la marque française, Hayes Padel, combinant style et performance.

Après ses collections Foot US, Shark, Skateboard ou encore Black Sheep, Winamax revient avec une nouvelle gamme padel tennis. Cette dernière propose deux raquettes : une polyvalente et une inédite dédiée à l’attaque, conçue pour répondre aux attentes des joueurs et séduire les passionnés de ce sport en pleine expansion.

La capsule sera également constituée d’une collection de vêtements WNMX et d’accessoires : des habits techniques (shorts et t-maillots), “after game” (t-shirts, sweatshirts et pantalon de survêtement), des chaussettes de sport, d’un sac de sport et d’une gourde.

La collection est maintenant disponible pour les membres VIP sur Winamax.fr et sera accessible en boutique dès le Winamax Poker Open d’Aix-les-Bains en septembre prochain.