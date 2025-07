HiPRO, marque du groupe Danone, et le tennisman espagnol Carlos Alcaraz s’associent pour promouvoir le progrès sportif, avec une gamme nutritionnelle dédiée aux athlètes amateurs et professionnels.

HiPRO, marque de produits laitiers hyper-protéinés qui appartient au groupe Danone, a annoncé, le 15 juillet dernier, la signature d’un partenariat ambitieux avec Carlos Alcaraz, jeune prodige du tennis mondial. Plus jeune numéro 1 mondial et finaliste récent à Wimbledon, Alcaraz devient ambassadeur global et endosse le rôle inédit de « Chief Progress Officer » de la marque.

Un message : le progrès est universel

Au-delà d’un simple rôle d’image, Carlos Alcaraz incarne les valeurs fondamentales de HiPRO : passion, authenticité, détermination et surtout une volonté constante de progresser. Il porte un message fort : le progrès est universel, accessible à tous les sportifs, qu’ils soient novices ou compétiteurs de haut niveau.

HiPRO propose une gamme de produits nutritionnels riche en protéines, magnésium et vitamine B9, conçue pour soutenir le développement musculaire et réduire la fatigue. Élaborés par des experts en nutrition sportive, ces produits s’adressent à tous les profils d’athlètes. Carlos Alcaraz, qui les intègre à sa routine quotidienne, illustre parfaitement leur efficacité pour soutenir des performances d’exception.

Cette collaboration est une alliance stratégique : HiPRO apporte un soutien nutritionnel adapté, tandis que Carlos Alcaraz inspire la communauté sportive par son parcours et son état d’esprit. Ensemble, ils souhaitent encourager chaque sportif à définir et atteindre son propre progrès, pas à pas ou à grande vitesse.

Alcaraz, « quelqu’un qui accepte l’idée qu’il y a toujours à apprendre »

En choisissant Carlos Alcaraz comme « Chief Progress Officer », HiPRO affirme son engagement à accompagner tous les sportifs dans leur quête de performance et d’épanouissement, avec authenticité et exigence.

« En tant qu’athlète, j’ai appris que le progrès ne s’arrête jamais, peu importe ce que l’on a déjà accompli. C’est un chemin profondément personnel, fait d’apprentissage, de dépassement de soi et de persévérance — que l’on vise un titre mondial ou que l’on cherche simplement à faire un peu mieux chaque jour. C’est pourquoi je suis fier de m’associer à HiPRO à travers le monde », explique Carlos Alcaraz.

« Chez HiPRO, nous considérons que chacun, où qu’il en soit dans son parcours, mérite d’avoir l’énergie nécessaire pour progresser, enchaîne Arancha Cordero, vice-présidente produits laitiers et responsable de la catégorie à l’échelle mondiale chez Danone. Carlos est l’incarnation parfaite de cet état d’esprit : c’est quelqu’un qui a accompli tant de choses, mais qui accepte l’idée qu’il y a toujours plus à apprendre. Nous sommes fiers de l’accueillir comme ambassadeur mondial. »

