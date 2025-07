L’ASM Clermont annonce, ce mercredi 23 juillet, confier à Fever la gestion exclusive de sa billetterie et de l’expérience fan, dans une stratégie de transformation digitale et d’engagement renforcé. Le logo de l’entreprise va figurer sur le maillot du club auvergnat pour cette nouvelle saison de Top 14.

Le club de rugby de l’ASM Clermont Auvergne, pensionnaire du Top 14, annonce un partenariat stratégique avec Fever, plateforme technologique de référence dans la découverte d’expériences culturelles et de divertissement.

À travers cet accord, Fever devient le partenaire exclusif de la billetterie et de la gestion des expériences du club, tout en rejoignant les rangs des partenaires officiels pour la saison 2025-2026.

Une transformation digitale au service des supporters

Ce partenariat s’inscrit dans une volonté forte du club auvergnat de moderniser ses outils digitaux et d’optimiser l’expérience de ses supporters, tant les jours de match au stade Marcel-Michelin que lors des événements hors terrain. Fever mettra à disposition son expertise technologique pour proposer une interface plus fluide, intuitive et enrichie, facilitant l’achat, la gestion des billets et des abonnements.

Un levier stratégique pour l’innovation et la croissance

Au-delà de l’aspect opérationnel, cette collaboration reflète la stratégie globale de l’ASM Clermont Auvergne, qui souhaite renforcer son image d’acteur innovant dans le paysage du rugby professionnel. En s’alliant à une entreprise internationale spécialisée dans les expériences de divertissement, le club entend booster l’engagement de sa communauté tout en explorant de nouveaux relais de croissance économiques.

Une visibilité européenne pour Fever

Dans le cadre de cet accord, Fever bénéficiera également d’une exposition accrue sur la scène européenne : son logo apparaîtra sur le maillot de l’équipe professionnelle lors des rencontres d’Investec Champions Cup, et ce jusqu’à la fin de la saison 2025-2026. Une vitrine de choix pour la marque, au contact d’un public passionné et fidèle.

« Nous sommes ravis de collaborer avec un club aussi emblématique que l’ASM Clermont Auvergne. Ce partenariat illustre notre engagement dans le sport, notamment afin de rapprocher les fans de leurs passions, en rendant chaque événement plus accessible, interactif et mémorable », a confié Marc Cohen, General manager de Fever France.

« Accueillir Fever comme partenaire officiel est une excellente nouvelle pour notre club et notre public, a de son côté déclaré Justine Dahan, directrice commerciale et marketing de l’ASM Clermont. Le savoir-faire de Fever en matière de billetterie et d’expérience va nous permettre d’atteindre un nouveau niveau d’engagement avec nos supporters. »

