Troisième groupe français de protection sociale, Apicil s’est engagé pour les quatre prochaines années aux côtés de la Fédération Française de Rugby (FFR) en tant que partenaire majeur des équipes masculines/féminines du XV de France et de France 7.

Comme le souligne Apicil, cette collaboration démontre la volonté du groupe « de contribuer à un rugby toujours plus inclusif et performant (…) tout en réaffirmant ses valeurs, en parfaite harmonie avec celles de l’ovalie ». Une symbiose qui se matérialise par un ADN commun tourné vers le partage, l’engagement et l’excellence. De quoi « renforcer sa présence au niveau local tout en contribuant à des projets à fort impact social ».

Soutenir le rugby avec un grand R

En ce sens, le groupe compte soutenir toutes les formes de rugby en octroyant 5 % du montant de ce partenariat en faveur de projets solidaires. Dans la même veine, Apicil souhaite également offrir un accompagnement spécifique aux personnes à mobilité réduite (PMR) et en situation de handicap (PSH). Ces derniers ont en effet besoin de services dédiés couvrant leur parcours client en amont, ainsi que leur expérience au stade (accueil, accompagnement personnalisé, points de restauration adaptés…).

Techniquement, ce partenariat avec la FFR se déclinera par l’intermédiaire :

d’une diffusion de spots publicitaires sur les écrans géants du stade;

de billboards TV en pré et post-générique;

d’un relais sur les réseaux sociaux et visibilité sur le site Internet de la FFR;

d’un marquage du logo sur la pelouse;

et d’un affichage LED autour du terrain et de panneaux fixes derrière l’en-but

A lire aussi : Optic 2000 nouveau partenaire majeur du XV de France