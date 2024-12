Offre de stage : Chef de projet junior TPS Conseil

Mission

TPS Conseil SAS est un acteur majeur du conseil en management et en stratégie sportive.

Nous recherchons un(e) stagiaire « Chef de projet junior » pour accompagner le déploiement de la 12è édition des Trophées Sport & Management en 2025.

Organisé autour d’un appel à projets national valorisant les enjeux d’héritage liés au sport partout dans le pays et les initiatives liées au sport business, il rassemble et mobilise de nombreux partenaires et personnalités du sport, des entreprises, des médias, de la SporTech, de l’enseignement supérieur et des territoires. La cérémonie de remise des prix se déroule à l’Assemblée nationale.

Rattaché (e) directement au président, le(la) stagiaire aura pour missions d’accompagner :

L’élaboration et le pilotage de la stratégie marketing et de communication, et l’activation

digitale de la campagne d’appel à projets aux côtés de notre agence web, L’installation et le pilotage opérationnel des différentes étapes de cette 12ème édition

La gestion et le traitement des candidatures,

Le développement et la gestion des relations avec l ‘ensemble de nos partenaires

(médias, fédérations, entreprises, institutions, …), L’animation de la communauté des nommés et des anciens lauréats,

La préparation et l’organisation de la cérémonie à l’Assemblée nationale,

La participation aux missions de conseil et d’accompagnement déployées auprès de nos

clients.

Profil

Formation Bac +4/5, grande école, Master Spécialisé.

Excellente connaissance des outils digitaux et des réseaux sociaux. Content et community management.

Très bonne communication écrite et orale. Intérêt pour le marketing digital, la communication, le conseil stratégique et l’organisation d’événements.

Sportif ou passionné de sport, vous savez travailler en équipe et êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre dynamisme et votre réactivité. Implication et bonne aisance relationnelle. Autonome, organisé, esprit d’analyse et d’initiatives, connaissance de Photoshop, WordPress et du pack Office. Créatif, bon communicant.

Niveau(x) d’études : Bac + 4/+5

Durée : Urgent – Durée 6 mois à partir de janvier/février 2025

Postuler

Par email : jean-luc.sadik@tps-conseil.com

Modalités : CV + lettre de motivation

Site : https://tps-conseil.com

Infos localisation : Paris centre – Métro Bourse (L3) ou Grands Boulevards (L9)