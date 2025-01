3, rue Dieudonné Costes – 75013 Paris

Tél. 01.53.94.50.00 – Courriel fftt@fftt.email – www.fftt.com

OFFRE D’EMPLOI (CDI)

Directeur – Directrice Marketing &

Communication

Type de contrat : CDI

Organisation du travail : contrat cadre forfait 215 jours (CCNS)

Lieu de travail : Siège FFTT – 3 rue Dieudonné Costes – 75013 Paris

Classification CCNS : groupe 7

Rémunération : selon le profil

Prise de poste : Avril 2025

Avantages :

Ticket restaurant

Mutuelle avec prise en charge

Télétravail possible (2 jours par semaine)

L’association

La Fédération Française de Tennis de Table (FFTT) est une association, reconnue d’utilité publique, qui

organise les compétitions, coordonne, développe, contrôle la pratique du tennis de table, et assure la

représentation du tennis de table français sur le plan international.

Elle est administrée par un Conseil fédéral de 28 membres élus depuis le 7 décembre 2024 pour une

durée de quatre ans par l’Assemblée générale.

Les services fédéraux, composés de 40 collaborateurs, sont chargés de la mise en œuvre du projet

fédéral.

En 2024, la FFTT a un nombre de licenciés de plus de 228 000, répartis sur le territoire dans 3200 clubs.

Elle s’appuie sur 13 ligues (auxquelles s’ajoutent les territoires d’outre-mer) et 100 comités

départementaux.

Le poste

Au sein de la Direction générale, et placé sous l’autorité de la directrice générale, le directeur ou la

directrice marketing aura en charge l’ensemble du pole marketing & communication, composé de 5

salariés et 2 alternants)

PRINCIPALES MISSIONS

Partenariat :

• Rechercher de nouveaux partenariats en appui du programme finalisé : prospection,

démarchage, définition de l’offre, etc.

• Suivi des contrats de partenariat (servicing, activation, …)

Communication :

• Poursuivre le travail de marque fédérale FFTT (identité, positionnement, plateforme… )

• Développer la stratégie de communication multi-canale permettant de valoriser l’ensemble du

projet fédéral 2024-2028

• Piloter la communication média de la FFTT : rédaction de communiqués de presse, dossier de

presse, relations presse

• Développer la communication évènementielle en lien avec les évènements fédéraux.

Marketing :

• Finaliser le déploiement de l’offre sportive complète selon les publics cibles, à destination des

clubs, en lien avec le pole développement, dans le but d’augmenter le nombre de pratiquants

• Engager la fédération dans l’optimisation de ses datas par l’utilisation des statistiques

disponibles et la mise en place d’un CRM

• Piloter des études marketing : analyse de marché et de la concurrence

• Accompagner le déploiement de l’application « ping en extérieur », en lien avec le pole

développement

Gestion du pôle :

• Coordonner et suivre les projets mis en œuvre par l’équipe

• Élaborer, suivre le budget et présenter les bilans intermédiaires

• Assurer le suivi RH des salariés du pôle

COMPETENCES ATTENDUES

Maîtrise des différentes techniques de marketing

Excellente connaissance des environnements web, sociologie des communautés (langage, codes

sociaux, jargon).

Bonne maîtrise des techniques d’analyse de marché et de marketing opérationnel

Excellente pratique du Pack office (Word, Excel, PowerPoint), logiciel de gestion de base de données

client CRM, outils digitaux

Bonne maîtrise des outils d’animation managériale

APTITUDES REQUISES

Créativité, curiosité, bonne culture générale.

Sens de l’écoute et de l’observation.

Sens de la négociation

Anticipation et prise d’initiative

Capacité à convaincre

Aisance relationnelle

Capacité à gérer les priorités

Capacité à travailler en équipe, en particulier avec des élus / bénévoles

Esprit de synthèse et d’analyse

PROFIL

Formation de niveau Bac +5 minimum en marketing, communication, commerce

Une expérience minimum de cinq ans dans le marketing est attendue.

La connaissance du secteur sportif et du milieu du tennis de table en particulier serait un plus.

Pour répondre à cette offre, merci de transmettre une lettre de motivation et un CV, à l’adresse :

recrutement@fftt.email.

Date de fin de candidature : 27 janvier 2025