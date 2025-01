STAGE LONGUE DUREE DE COMMUNITY MANAGER / CREATEUR DE CONTENUS.

– Club professionnel de basketball.

– 6 – 8 mois, à pourvoir au plus vite.

– Rémunéré.

– Lieu de travail : Cholet (49 300 – Maine et Loire) – Bureaux du club / pas de télétravail.

Cholet Basket (Betclic Elite) est un club emblématique du championnat et à l’identité marquée, figurant parmi les places fortes du basketball en France depuis plus de 35 saisons. La formation est ancrée profondément dans son ADN fournissant régulièrement des joueurs pour la NBA. En pleine structuration et développement, le club a retrouvé également depuis 3 saisons désormais le parfum des affiches Européennes.

Dans ce cadre et afin de compléter l’équipe en place, nous recherchons pour un stage longue durée, (type fin d’études), un « Community Manager / Créateur de contenus ».

Sous la responsabilité du Responsable Communication, vous aurez pour objectif, grâce à votre créativité, la maitrise des réseaux sociaux et des tendances, d’engager les différentes communautés du club au travers de contenus de qualité.

Votre champ d’action :

Couverture et diffusion photos et/ou vidéo de l’actualité de Cholet Basket (Equipe professionnelle + Académie Gautier Cholet Basket) dans son intégralité (matchs, entraînements, événements commerciaux, fond de dotations, activations partenaire) à destination des plateformes et réseaux officiels du club.

Animations des communautés « social media » et site internet.

Graphisme visant à promouvoir sur l’ensemble des différents réseaux les activités supports du club (billetterie, merchandising, etc…) et les informations majeures en lien avec la vie du club.

Vos missions :

– Vidéo (script & élaboration de concepts, planification et organisation du tournage, production et post-production) sur tous types de formats et tous types de prises de vue.

– Photos (couverture de l’actualité du club, shooting, editing photos).

– Diffusion (publication des contenus sur les réseaux sociaux, en adéquation avec le ton, le planning éditorial et la stratégie digitale établie).

– Analyse des KPI et adaptation des contenus veille sur les tendances audiovisuelles et digitales, dans le sport et également dans les médias, en France et à l’international.

– Graphisme (production/déclinaison de visuels) et rédaction.

Votre profil :

Issu(e) d’une formation Bac+4/Bac+5 dans l’un de ces domaines : vidéo, communication, marketing digital, l’audiovisuel, journalisme.

Vous êtes créatif(ve), capable de produire des concepts innovants et des contenus attrayants, principalement courts.

Vous maitrisez parfaitement les réseaux sociaux, la captation d’image et les outils de montage. Vous avez également des compétences en design/graphisme et production de visuels (Photoshop).

Vous savez rapidement identifier et surfer sur les nouvelles tendances des réseaux.

Vous avez un goût prononcé pour le « terrain ».

Vous avez d’excellentes compétences rédactionnelles ainsi qu’une orthographe et une grammaire irréprochable.

Vous êtes organisé(e), réactif(ve) et savez respecter les délais et les plannings éditoriaux tout en maintenant un haut niveau de qualité.

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation et/ou tout autres éléments) à l’adresse suivante : information@cholet-basket.com (copie : cedric.colbaut@cholet-basket.com)