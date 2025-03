AEG Presents France mise désormais sur l’univers du sport

Filiale du groupe AEG, AEG Presents France est spécialisée dans la promotion et la production d’événements live, de concerts et de festivals. Fort de son impact sur la scène culturelle française, AEG Presents France entend diversifier encore son public en misant sur l’univers sportif.

AEG Presents France et David Rothschild – promoteur indépendant d’événements sportifs hors du commun – associent leurs compétences pour co-produire cinq gros événements sportifs dans l’Hexagone : le Tournoi de Paris de Sumo, le Fortnite Global Championship, le Rocket League World Championship et deux événements majeurs de la World Wrestling Entertainment (WWE). AEG Presents France a donc l’ambition de devenir un acteur clé du divertissement sportif.

Le Tournoi de Paris de Sumo : un événement exclusif pour (re)découvrir la culture nippone

Après une absence de plus de 30 ans, les célèbres rikishi reviendront à l’Accor Arena de Paris pour un événement exceptionnel les 13 et 14 juin 2026. Ce tournoi historique rassemblera les meilleurs lutteurs de la première division de sumo. À l’occasion du centenaire de la Japan Sumo Association et des 30 ans de leur première venue en France en 1995, sous le patronage du Président Jacques Chirac, le Tournoi de Paris promet ainsi d’être un moment unique.

Gaming et e-sport : pari gagnant pour la France

L’automne prochain, deux événements mondiaux d’e-sport se produiront en France : le Fortnite Global Championship 2025, les 6 et 7 septembre, et le Rocket League World Championship 2025, les 12 et 14 septembre, à la LDLC Arena de Lyon. Le Fortnite Global Championship réunira 33 des meilleurs trios de joueurs mondiaux, qui s’affronteront pour un prize pool de 2 millions de dollars, tandis que le Rocket League World Championship réunira les 20 meilleures équipes du monde, en compétition pour la gloire et un prix de 1,2 million de dollars. Il s’agira de la première édition de ce tournoi en France.

Paris frappe fort en accueillant la WWE

2025 marquera l’arrivée tant attendue de la WWE en France, avec deux événements exceptionnels à Paris La Défense Arena : Clash in Paris, le dimanche 31 août, premier WWE Premium Live Event à Paris, et WWE Raw, le lundi 1er septembre, diffusé en direct.