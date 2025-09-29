Le Paris Saint-Germain et son partenaire Qatar Airways renforcent leur engagement pour Octobre Rose, en faveur de la prévention contre le cancer du sein.

Pour la 4ème année consécutive, le PSG sera engagé pour favoriser la prévention et sensibiliser les publics à la lutte contre le cancer du sein. Au côté de son partenaire Qatar Airways, l’ensemble des équipes du club de la capitale seront mobilisées à travers des actions fortes tout au long du mois d’octobre.

Parmi lesquelles :

Un maillot unique porté par nos équipes féminine, masculine et de handball pour lequel Qatar Airways remplacera exceptionnellement son logo par le ruban emblématique d’Octobre Rose.

Une mise aux enchères des maillots portés par nos athlètes, dont les recettes seront reversées en intégralité à l’ =AP-HP, Assistance Publique – Hôpitaux de Paris.

Lors des rencontres de nos équipes féminine (le samedi 4 octobre), de handball (le dimanche 12 octobre) et masculine (le vendredi 17 octobre), les enceintes du Club se pareront de rose et des stands de sensibilisation au dépistage seront installés sur place avec la Ligue Contre le Cancer et l’AP-HP.

Au côté de Qatar Airways, le PSG pourra également cette année compter sur le soutien de Nuna, ILIA Beauty et Barbara Bui pour renforcer cette campagne.

Paris Saint-Germain x Octobre Rose : Unis dans la lutte contre le cancer du sein. ❤️ Tout au long du mois d’octobre, le PSG a réaffirmé son engagement dans la campagne Octobre Rose. Avec la participation dévouée de nos athlètes, de notre personnel et de nos précieux… pic.twitter.com/BksZpE1xOA — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 2, 2024