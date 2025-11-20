Le COSMOS (Conseil Social du Mouvement Sportif), principale organisation patronale de la branche Sport, a publié les résultats de son baromètre annuel réalisé par OpinionWay auprès de ses 12 000 structures adhérentes (associations, clubs professionnels et entreprises privées du secteur) entre fin septembre et fin octobre 2025.

Les chiffres sont alarmants :

Seulement 50 % des structures considèrent leur situation financière comme bonne.

20 % se déclarent en situation fragile.

Au cours des 12 derniers mois, un tiers des structures ont vu leur situation financière se dégrader.

Aucune amélioration notable n’est anticipée pour l’année à venir.

Deux causes majeures

62 % des structures ont subi une baisse des subventions publiques au cours des deux dernières années. Pourtant, 89 % des répondants estiment ces subventions indispensables.

65 % rencontrent des difficultés à mobiliser des financements privés (mécénat, sponsoring).

Conséquence directe : face au retrait des aides publiques, la moitié des structures (50 %) ont été contraintes d’augmenter leurs cotisations, répercutant ainsi la charge financière sur les usagers.

Un effet post-JO perceptible mais insuffisant

A contrario, un tiers des structures ont enregistré une hausse du nombre de licenciés ou pratiquants depuis les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Près de la moitié d’entre elles à recruter ou à augmenter le temps de travail de leurs salariés.

78 % souhaitent renforcer leurs équipes d’éducateurs et encadrants sportifs dans les prochains mois.

Un recours accru à la formation professionnelle pour adapter les compétences.

Engagement fort sur les ESG

Malgré les difficultés financières, les structures maintiennent leurs actions en faveur de l’inclusion et de la responsabilité sociétale :

93 % mènent des actions spécifiques pour garantir l’accès au sport au plus grand nombre.

Sensibilisation à l’environnement, santé des pratiquants et gouvernance responsable font partie des priorités affichées.

Perspectives et actions du COSMOS

Face à ces constats – le COSMOS, dirigé par Philippe Diallo (également président de la Fédération Française de Football) – annonce la prochaine publication d’un guide destiné à ses adhérents sur la mesure, la valorisation et l’amélioration de l’impact économique des structures sportives, afin de les aider à mieux démontrer leur utilité et à diversifier leurs ressources.