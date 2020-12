Best Practice – Nouveau défilé de chaussures customisées en NFL avec « My Cause My Cleats » 2020

Pour la cinquième année consécutive, les joueurs de NFL participent à la campagne « My Cause My Cleats » dont le coup d’envoi a été donné cette semaine.

Cette année 2020, plus de 1000 joueurs vont participer à l’initiative qui leur permet de porter des chaussures customisées aux couleurs de causes qu’ils souhaitent mettre en avant et soutenir.

Des crampons personnalisés portés par les joueurs lors des journées 13 et 14 de NFL qui seront ensuite mis aux enchères au profit d’associations choisies par les joueurs (lutte contre l’injustice sociale, soutien aux familles touchées par la COVID-19, jeunesse, éducation, réduction de la fracture numérique, santé,…).

Lancée pour la première fois en 2016, cette initiative a réussi à s’inscrire comme l’un des temps fort de la saison NFL. « Chaque joueur a une histoire à raconter et nous sommes reconnaissants de l’impact qu’ils ont dans les communautés » précise Roger Goodell, le commissaire de la NFL. « Les joueurs souhaitaient une occasion pour mettre en lumière des causes qui leurs sont chères ».

Outre le fait de lever des fonds pour la bonne cause, le dispositif permet aux franchises et joueurs de produire de nombreux contenus (unboxing…) valorisant les associations notamment sur les réseaux sociaux. Une exposition bénéfique également pour les principaux équipementiers que sont Nike, adidas ou encore Under Armour.

A quand une initiative similaire en Europe ?