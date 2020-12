Tennis – Prince dévoile une nouvelle raquette « tatouage » en cobranding avec Hydrogen

Hier, Prince a dévoilé une nouvelle raquette de tennis co-brandée avec la marque textile Hydrogen. Le résultat ? Une cosmétique tatouage qui ne passera pas inaperçue.

Dans le détail, la raquette Prince « O3 Tattoo 100 » propose un look inspiré des tatouages d’Alberto Bresci, fondateur de la marque italienne Hydrogen qui habille quelques joueurs sur le circuit ATP.

Outre la raquette vendue en édition limitée au prix de 250€ (disponible en deux versions 290g et 310g), Prince et Hydrogen proposent également un sac (9 raquettes), un sac à dos ou encore des grips et anti-vibrateurs.