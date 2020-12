Synergie affiche le numéro du Téléthon « 3637 » sur le maillot du FC Nantes contre Strasbourg

A l’occasion du Téléthon 2020 organisé ce week-end, le sponsor maillot du FC Nantes Synergie va laisser sa place au profit du numéro « 3637 » à l’occasion du match de Ligue 1 Uber Eats contre le RC Strasbourg.

Dimanche 6 décembre à 15h, les joueurs du FC Nantes arboreront un maillot inédit floqué du « 3637 ». Des jerseys portés par les joueurs qui seront mis en vente sur la plateforme « MatchWornShirt » spécialisée dans les enchères de maillots officiels. Des maillots qui seront dédicacés par les joueurs dont l’intégralité des ventes sera remise à l’AFM-Téléthon.

Pour cette activation, Synergie sera tout de même présent sur le maillot avec le flocage « Synergie soutient la ligne du don 3637 ». « Cette année, la crise sanitaire ne permet malheureusement pas les manifestations de grande ampleur et la visibilité du Téléthon sera forcément impactée en matière de communication. C’est donc tout naturellement que j’ai décidé d’offrir notre emplacement habituel sur le maillot du FC Nantes, afin de diffuser la ligne de dons et en espérant sensibiliser un maximum de téléspectateurs. » a précisé Daniel Augereau, Président-Fondateur de Synergie, dans un communiqué.

FC Nantes – Un calendrier 2021 sexy des joueurs pour le Téléthon

En parallèle à la mise en avant du 3637 sur le maillot des Canaris, le FC Nantes a également réalisé un calendrier 2021 sexy et solidaire intitulé « Athlètes ».

« ce calendrier 2021 montre le corps de nos joueurs sans vulgarité, ni totale nudité. En Noir et Blanc, sans filtre ni la moindre retouche, pour plus d’authenticité et une émotion intacte. Habitués à suivre les consignes de Christian Gourcuff durant la rencontre, Ludovic Blas, Fabio ou encore Mehdi Abeid ont cette fois-ci respecté le schéma de jeu imposé par le photographe nantais, Yachoki. Sur la pelouse et dans les gradins de la Beaujoire, les Canaris ont donné de leur temps pour récolter le plus de fonds possibles en faveur du Téléthon 2020. »

Un calendrier édité à 1 000 pièces en vente au tarif de 14,99€. L’ensemble des bénéfices seront reversés au Téléthon.