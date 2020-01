Droits TV – beIN SPORTS s’offre l’intégralité de l’UEFA Euro 2020

Cet après-midi, beIN SPORTS a annoncé l’acquisition de l’intégralité des droits de retransmission de l’UEFA Euro 2020 pour la France.

« Avec son nouveau format à 24 équipes, l’UEFA EURO 2020 sera encore plus passionnant que les éditions précédentes. Nous avons à cœur de proposer à nos abonnés la plus belle offre et la plus belle couverture possible en compagnie de talents et consultants reconnus. beIN SPORTS offre le catalogue de droits le plus large et le plus complet en France » a précisé Yousef AL-OBAIDLY, Président de beIN SPORTS France, dans un communiqué.

https://twitter.com/florenthouzot/status/1214576707736424453

UEFA EURO 2020 : 28 matchs en exclusivité sur beIN SPORTS

Dans le détail, beIN SPORTS diffusera les 51 matchs de l’UEFA EURO 2020 en direct à ses abonnés, dont 28 en exclusivité. Les 23 autres, les principales affiches, dont les matchs des Bleus et la finale, seront accessibles en clair sur TF1 et M6 (répartition non effectuée). « L’accord couvre également l’exploitation des droits digitaux avec les résumés de l’ensemble des matchs. Comme à son habitude, les équipes beIN Bleus offriront un large suivi de l’actualité de l’équipe de France, pour être au plus près des Champions du Monde tout au long de la compétition. beIN SPORTS proposera également une couverture exceptionnelle, 24h/24 et au plus près des plus grandes nations du football européen. »

Selon L’Equipe.fr, beIN SPORTS devrait débourser la somme de 38 millions d’euros pour l’intégralité des droits payants.