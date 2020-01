Liverpool FC et Nike officialisent leur union

Ce matin, Nike et Liverpool FC ont officialisé leur union qui prendra effet dès la saison 2020-2021. La marque au swoosh remplacera New Balance qui se doit de trouver un nouveau top club pour continuer d’exister sur la catégorie football.

Après une bataille judiciaire ces derniers mois entre le club de Premier League et New Balance, Liverpool a confirmé l’arrivée de Nike comme nouvel équipementier dès le 1er juin 2020. Un contrat pluriannuel qui, selon le Daily Mail, pourrait rapporter quelques 80 millions de livres chaque saison, soit 94M€ au taux actuel.

Equipementier des Reds depuis 2015, New Balance entretient des liens avec le club anglais depuis 2012. Cette année là, c’est la marque Warrior, propriété de New Balance, qui devenait l’équipementier de Liverpool avant un changement de stratégie du groupe américain décidant de replacer New Balance sur la catégorie football.

New Balance a tout tenté, en vain

En contrat avec Liverpool FC jusqu’à la fin de la saison 2019-2020, New Balance a décidé de s’opposer en justice au club de Premier League il y a quelques mois pour tenter de conserver son contrat.

Alors que les médias anglais annonçaient un nouveau contrat équipementier record pour les Reds avec Nike, New Balance avait décidé de faire valoir ses droits jusqu’au bout avec une action en justice.

La raison du litige portait selon les médias anglais sur une clause du contrat stipulant que New Balance pouvait conserver son contrat s’il s’alignait sur l’offre d’un concurrent. Outre le minimum garanti annuel (environ 80M€ par saison proposé par Nike selon Sky Sports), c’est certainement l’aspect distribution et promotion avec une forte visibilité internationale offerte par Nike (et ses athlètes comme LeBron James, Serena Williams,…) qui a permis à Liverpool de remporter son litige face à New Balance.

Depuis l’annonce officielle de l’arrivée de Nike aux côtés de Liverpool, quelques supporters rêvent dorénavant d’une chose, l’arrivée de Kylian Mbappé chez les Reds. Pour rappel, l’attaquant du PSG, est l’égérie de Nike.

