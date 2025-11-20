Betclic récompensé pour sa politique de protection des joueurs

Betclic Group devient le premier et seul opérateur français à décrocher la certification internationale RG Check, référence mondiale en matière de protection des joueurs.

La certification RG Check est un audit international qui évalue l’engagement des opérateurs de jeux d’argent en matière de jeu responsable. Elle porte sur plus de 200 critères, couvrant notamment la stratégie de prévention, la formation, la gouvernance ou la communication responsable.

Dans les faits, RG Check évalue à ce jour près de 170 opérateurs de jeux à travers le monde. Avec un score de 89,44/100, Betclic Group obtient ainsi la troisième meilleure performance mondiale et devient le premier opérateur français à décrocher ce label. Cette certification, d’une durée de trois ans, récompense un engagement collectif pour faire du jeu en ligne une expérience sûre et responsable, fondée sur l’accompagnement humain, la technologie et la transparence.

Betclic brille sur plusieurs thématiques de référence :