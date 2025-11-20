Betclic récompensé pour sa politique de protection des joueurs

Betclic Group devient le premier et seul opérateur français à décrocher la certification internationale RG Check, référence mondiale en matière de protection des joueurs.
La certification RG Check est un audit international qui évalue l’engagement des opérateurs de jeux d’argent en matière de jeu responsable. Elle porte sur plus de 200 critères, couvrant notamment la stratégie de prévention, la formation, la gouvernance ou la communication responsable.
Dans les faits, RG Check évalue à ce jour près de 170 opérateurs de jeux à travers le monde. Avec un score de 89,44/100, Betclic Group obtient ainsi la troisième meilleure performance mondiale et devient le premier opérateur français à décrocher ce label.
Cette certification, d’une durée de trois ans, récompense un engagement collectif pour faire du jeu en ligne une expérience sûre et responsable, fondée sur l’accompagnement humain, la technologie et la transparence.
Betclic brille sur plusieurs thématiques de référence :
- 96/100 pour la “ Politique, Stratégie et Culture du jeu responsable”, démontrant une approche cohérente, pleinement intégrée à la stratégie d’entreprise.
- 93/100 pour la “Formation des Employés”, soulignant la formation continue des équipes aux bonnes pratiques à suivre pour la protection des joueurs.
- 97/100 pour les “Communications Marketing”, garantissant des pratiques éthiques et la protection des publics vulnérables.
- 90/100 pour la gestion des “Comptes et Paiements”, attestant de procédures fiables et sécurisées.
Betclic Protect porte ses fruits
Ce résultat est le fruit d’investissements humains et matériels importants, et d’une ambition incarnée par « Betclic Protect », un programme pionnier de protection des joueurs qui comprend :
- La sensibilisation de tous les joueurs au travers de campagnes grand public.
- La mise à disposition d’outils de modération permettant aux joueurs de garder le contrôle.
- La détection des comportements à risques, basée sur le croisement de 60 indicateurs comportementaux.
- L’accompagnement des joueurs en difficulté grâce à un soutien personnalisé.
Bon à savoir
- Plus de 100 spécialistes sont exclusivement dédiés au jeu responsable chez Betclic.
- La direction de Betclic Group impose par ailleurs que 100% des collaborateurs de l’entreprise soient formés chaque année aux spécificités du jeu responsable
