M6 diffusera le 17 décembre prochain la finale de la Coupe Intercontinentale, où le PSG, déjà qualifié, affrontera le champion venu d’Amérique, de la CONCACAF ou d’Afrique. Un match en clair de plus dans une saison chargée.

La chaîne M6 diffusera, le mercredi 17 décembre, la finale de la Coupe Intercontinentale à laquelle participera le PSG. Un nouveau match en clair pour le club parisien, déjà omniprésent cette saison, et un joli coup médiatique pour la Six, qui avait déjà retransmis la dernière finale de Ligue des champions avant d’en récupérer les deux prochaines.

Vainqueur de la C1, Paris est directement qualifié pour cette finale, et attend toujours de connaître son adversaire. Le chemin est encore long de l’autre côté du tableau : le vainqueur de Palmeiras-Flamengo en Copa Libertadores affrontera d’abord Cruz Azul (champion CONCACAF), puis le vainqueur devra ensuite se mesurer aux Égyptiens de Pyramids, champions d’Afrique, pour décrocher son ticket.

Un match à 5 millions d’euros

Le lieu du match reste à déterminer, tout comme l’identité d’un diffuseur payant : aucun acteur n’a, pour l’instant, souhaité récupérer ces droits premium mais limités.

Pour Paris, cette échéance ajoute une date dans une saison déjà interminable, entre trophées, voyages, compétitions européennes et calendrier resserré. Et la récompense n’a rien d’extravagant : selon Sportune, le Real Madrid avait touché « seulement » 5 millions d’euros en remportant l’édition 2024 après avoir battu le club mexicain du CF Pachuca (3-0). Une somme modeste à l’échelle d’un club comme le PSG, mais un trophée de plus à aller chercher, et désormais visible gratuitement pour le public français.

