La NFL pourrait organiser son premier match de saison régulière à Paris dès 2026. Le Stade de France est pressenti, avec un modèle événementiel à la manière d’un « mini Super Bowl ».

Après la NBA, c’est au tour de la NFL de viser la France. La Ligue américaine de football américain pourrait organiser un match de saison régulière à Paris dès 2026, comme l’a indiqué Dennis Lauscha, président des New Orleans Saints, lors d’un événement à La Nouvelle-Orléans. « Vous pourriez entendre dans les prochaines semaines que nous devrions avoir un match à l’international, et ce match pourrait bien être à Paris », a-t-il déclaré selon le site local nola.com, rappelant que sa franchise détient les droits marketing sur la France et Monaco.

La Ligue discute actuellement avec GL Events, gestionnaire du Stade de France à Saint-Denis, pour organiser la rencontre dans l’enceinte de 80 000 places, priorisée par rapport à d’autres infrastructures comme la Paris La Défense Arena. La finalisation de l’accord dépendra de certaines conditions qui doivent être remplies dans les prochaines semaines, sous peine de repousser l’événement à 2027.

5 millions de fans en France

La France, avec près de 5 millions de fans de NFL selon la Fédération française de football américain, est un marché historique pour la ligue, déjà implantée au Royaume-Uni, en Allemagne, et bientôt en Espagne, en Irlande, au Brésil et en Australie. Le modèle des matches internationaux s’inspire du Super Bowl, combinant sport, animations, concerts et boutiques temporaires, et attire un public national et international.

L’organisation d’une série de rencontres sur plusieurs années s’inscrit également dans la stratégie de GL Events de renforcer l’offre événementielle du Stade de France. Le choix de Paris permettrait à la NFL de répliquer le succès rencontré à Londres et Madrid, tout en offrant un « mini Super Bowl » au cœur de la capitale française, avec des retombées économiques estimées à plusieurs dizaines de millions d’euros.

À lire aussi : NFL, NBA et golf… Prime Video fait un joli cadeau à ses abonnés pour le Black Friday