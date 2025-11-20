Martin Fourcade et Clément Noël intègrent la team française de TCL, qui célèbre précision et performance dans sa campagne « Au Plus Près des Exploits », avec les Jeux de Milan-Cortina dans le viseur.

À quelques mois des Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina 2026 (6 au 22 février), TCL renforce sa présence dans le sport en dévoilant la version hivernale de sa campagne « Au Plus Près des Exploits ». La marque, partenaire olympique et paralympique mondial, annonce l’arrivée de deux figures françaises dans sa team sports d’hiver : le biathlète multi-médaillé Martin Fourcade et le skieur Clément Noël.

Les deux champions incarnent les valeurs de précision et de performance que TCL souhaite associer à ses produits. Dans un spot diffusé pour l’occasion, Fourcade et Noël observent leurs exploits sur un écran… TCL évidemment. Le biathlète rappelle à son cadet qu’il est « six fois plus champion olympique », avant que Noël ne réplique malicieusement : « Pour l’instant ». Un clin d’œil à la complémentarité entre expérience et jeunesse.

Eileen Gu capitaine d’équipe

La team sports d’hiver 2025/2026, dirigée par la capitaine Eileen Gu, championne olympique de ski acrobatique, rassemble des athlètes de 12 pays, allant du ski alpin au patinage de vitesse, en passant par le para ski et le snowboard. Cette initiative vise à mettre en lumière l’excellence et la diversité des disciplines hivernales tout en renforçant le lien entre technologie et performance sportive.

Pour TCL, ce partenariat n’est pas qu’un simple sponsoring : il s’agit de rapprocher les spectateurs des exploits des athlètes et de célébrer la précision et l’excellence, des valeurs partagées par la marque et ses ambassadeurs français Martin Fourcade et Clément Noël.

