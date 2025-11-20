À peine élu joueur africain de l’année, Achraf Hakimi voit le PSG et Under Armour capitaliser sur son trophée avec un tee-shirt collector et des posts sur les réseaux sociaux.

Achraf Hakimi ne joue pas en ce moment… mais il continue de faire vendre. Sacré Ballon d’Or africain 2025 ce mercredi à Rabat, le latéral du PSG – arrivé en trottinette pour ménager sa cheville gauche blessée début novembre contre le Bayern – a vu son club et son équipementier sauter sur l’occasion pour transformer ce trophée en véritable moment marketing.

Achraf Hakimi pulled to the 2025 CAF Awards on a knee walker pic.twitter.com/duMHc1sMoM — ESPN Africa (@ESPNAfrica) November 19, 2025

Le PSG dégaine le t-shirt collector

Quelques minutes après l’annonce du prix décerné par la CAF, le Paris Saint-Germain a mis en précommande un tee-shirt dédié à son défenseur star. Prix : 45 euros. Un produit présenté comme une célébration « de l’un des latéraux les plus dynamiques et influents du football », avec une mise en avant calibrée pour les fans : vitesse, polyvalence, détermination… tout y est.

L’édition se veut limitée, suffisamment rare pour pousser les supporters à cliquer, suffisamment accessible pour toucher un public large. Une mécanique classique, mais terriblement efficace quand elle s’appuie sur un joueur aussi populaire qu’Hakimi, auréolé d’une saison pleine : Ligue des champions, Supercoupe d’Europe, Coupe de France, Ligue 1… difficile de faire mieux.

Under Armour en profite aussi

De son côté, Under Armour – qui équipe personnellement Hakimi – a publié un visuel très léché du joueur, vêtu intégralement de la marque. La légende joue sur le contraste entre le rôle traditionnel d’un latéral et le style du Marocain : « Some right-backs stay back. Others refuse to. »

Une phrase simple, efficace, déjà pensée pour circuler sur les réseaux. Le post se conclut par un message de félicitations, mais l’objectif est clair : associer la performance sportive du nouveau Ballon d’Or africain à l’image d’Under Armour, qui mise de plus en plus sur des ambassadeurs internationaux.

Performance et marketing main dans la main

Cette double activation illustre parfaitement la manière dont les clubs et les marques surfent aujourd’hui sur les distinctions individuelles. Un trophée devient une opportunité commerciale, une histoire à raconter, un produit à lancer. Pour le PSG comme pour Under Armour, Hakimi coche toutes les cases : un joueur performant, reconnu mondialement, et désormais premier Marocain sacré joueur africain de l’année depuis 1998.

À cause de sa blessure, le latéral droit du PSG manquera la CAN 2025 organisée dans son pays. En attendant, Paris et son sponsor ont déjà capitalisé sur la soirée de Rabat. Et, vu la vitesse habituelle d’Hakimi, il ne serait pas surprenant que les stocks du tee-shirt suivent le même rythme.

