Binance devient le partenaire « Fan Token » de BWT Alpine F1 Team

Ce mardi, BWT Alpine F1 Team a officialisé la signature d’un partenariat avec Binance.

Dans le cadre de cet accord, Binance devenir le partenaire officiel « Fan Token » de l’écurie de Formule 1 et partenaire d’Alpine Esports à partir de 2022. Le logo Binance sera notamment visible sur la nouvelle Alpine A522 qui sera présentée le 21 février 2022.

« Nous ne sommes qu’à l’approche du premier virage du premier tour dans la course aux tokens »

« Propulsé par Binance, le Fan Token Alpine F1 Team (ALPINE) sera émis sur le Launchpad Binance. L’effort conjoint autour de son émission permettra à BWT Alpine F1 Team d’explorer des voies inédites pour offrir une expérience toujours plus immersive, ciblée et intuitive destinée à ses fans, tant dans le monde physique que digital. Cela sera notamment possible grâce à des récompenses exclusives basées sur l’engagement, l’interactivité, la ludification et plus encore » précise le communiqué.

« Le nom Alpine évoque une riche histoire en sport automobile, mais son approche innovante dans l’implication de ses fans s’aligne parfaitement avec notre vision des Fan Tokens Binance » ajoute Helen Hai, CEO de Binance Fiat Exchange. « Alpine repousse sans cesse les limites de l’engagement en permettant à ses fans d’accéder à des essais routiers exclusifs, des rencontres individuelles avec des pilotes professionnels, l’accueil sur des rallyes dans la campagne française et bien plus encore ! Notre but est d’apporter des expériences tout aussi fascinantes à la blockchain afin d’augmenter l’utilité d’Alpine et d’étendre la gamme d’activités déjà accessibles sur notre plateforme. Nous ne sommes qu’à l’approche du premier virage du premier tour dans la course aux tokens et les possibilités sont vraiment infinies. »