JO Pékin 2022 – Les sponsors et les primes du biathlète français Quentin Fillon Maillet

Ce matin, Quentin Fillon Maillet a remporté sa 5ème médaille aux Jeux Olympiques d’hiver de Pékin 2022 avec le relais hommes (argent).

Avec l’assurance de ramener aux moins 5 médailles de cette olympiade, le biathlète français est évidemment la tête d’affiche de cette Equipe de France Olympique. Des performances sportives qui pourraient bien permettre au jurassien de passer un cap d’un point de vue de la notoriété grand public.

En attendant de connaître l’impact de ces JO sur de potentielles nouvelles opportunités commerciales, découvrez ci-dessous la liste des sponsors actuels de Quentin Fillon Maillet, le nouveau visage « bankable » du biathlon.

Les sponsors de Quentin Fillon Maillet

Cette saison, Quentin Fillon Maillet peut compter sur le soutien de nombreux partenaires. Parmi ces principaux sponsors, on retrouve Viessmann, JuraFlore (Comté), Fischer, Julbo, Comptoir de l’Ours, One Way, Garage des Sports, Kinetixx, les Douanes, Scott et Le Coq Sportif.

Une popularité grandissante sur les réseaux sociaux

Agé de 29 ans, l’athlète français voit sa communauté digitale s’agrandir jour après jour. Présent sur Instagram (124 000 abonnés), Twitter (34 600 abonnés) ou encore Facebook (67 000 fans), Quentin Fillon Maillet semble à l’aise avec ces outils de communication.

Moi, quand…

Complétez la phrase, faites-moi rire 🤣🤣 pic.twitter.com/gLNplTXBB9 — Quentin Fillon Maillet (@quentinfillon) February 14, 2022

Le biathlète possède également une page YouTube qu’il alimente régulièrement en contenus, moins depuis quelques mois. L’occasion de partager son quotidien (présentation de sa compagne Lydie) et de mettre en avant ses partenaires.

Pékin 2022 – Quelles primes pour Quentin Fillon Maillet avec 5 médailles aux JO ?

Pour le moment, Quentin Fillon Maillot a remporté 5 médailles lors des Jeux Olympiques d’hiver de Pékin 2022. Dans le détail, le biathlète français affiche 2 médailles d’Or et 3 d’Argent.

Selon le barème fixé, ces 5 médailles vont lui rapporter un total de 205 000€ de primes versées par l’Etat.

Dans le détail, une médaille d’Or rapporte 65 000 euros. Pour une médaille d’Argent, un athlète tricolore recevra une prime de 25 000 euros. Enfin, la médaille de Bronze rapportera une prime de 15 000 euros. Des primes qui ne seront pas exonérées d’impôts.

Outre ce versement de l’Etat, rappelons que les sportifs ayant des contrats sponsoring d’un certain niveau toucheront également des primes de leurs partenaires en fonction de leur performance.