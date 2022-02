Super Bowl 2022 – 170 millions de dollars d’équivalent publicitaire pour les sponsors visibles pendant le match

A l’occasion du Super Bowl 2022, de nombreuses marques ont pu bénéficier d’une forte exposition pendant la durée de la finale.

Au total et selon les données produites par Elevate Sports Ventures et Hive rapportées par CNBC, les sponsors ont bénéficié de quelques 170 millions de dollars d’équivalent publicitaire lors de la retransmission du 56ème Super Bowl sur NBC (169M$ l’année dernière). Un chiffre qui ne prend pas en compte la diffusion des spots publicitaires ni les émissions d’avant match et d’après-match.

Dans le détail, 19 marques ont obtenu plus de 10 secondes de visibilité lors du match. Pour la valorisation média calculée, la plateforme Mensio éditée par la la société Hive prend en compte la visibilité ainsi que les mentions verbales pendant la diffusion, un élément important notamment pour SoFi, partenaire-titre du stade qui accueillait la rencontre.

Nike marque la plus visible pendant le match

Equipementier de la NFL depuis 2012, Nike arrive en tête du temps d’exposition cumulé avec 46 minutes et 37 secondes.

A la seconde position, on retrouve Bose qui équipe notamment les coachs en casques et micros (headset) avec un temps cumulé de 8 minutes et 7 secondes. Le podium des marques les plus visibles pendant le match est complété par Gatorade avec 5 minutes et 41 secondes. Suivent Pepsi, New Era, Toyota, Verizon et SoFi.

Pepsi marque la plus citée à l’antenne pendant le match

Sur le graphique ci-dessous, on s’aperçoit que la marque Pepsi est celle qui a reçu le plus de mentions verbales (11) pendant le match.

La marque de soda est notamment le partenaire-titre du halftime show qui était assuré cette année par Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Kendrick Lamar, Mary J Blige et 50 Cent en invité.