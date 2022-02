Under Armour enregistre un chiffre d’affaires historique en 2021

La semaine dernière, Under Armour a dévoilé ses résultats financiers de l’année 2021. L’équipementier américain enregistre un chiffre d’affaires historique.

En hausse de 27% par rapport à 2020, les revenus d’Under Armour s’élèvent à 5,7 milliards de dollars. Le revenu net s’élève lui à 360M$, contre -549M$ en 2020. Le bénéfice d’exploitation devrait atteindre environ 30 à 35 millions de dollars.

Dans le détail, l’Amérique du Nord reste le territoire numéro 1 de la marque avec 3,8 milliards de dollars du CA généré, soit 66% de son business. Un chiffre qui est cependant en recul par rapport aux années précédentes, preuve de l’internationalisation de la marque. En 2016, l’Amérique du Nord pesait pour 83% du chiffre d’affaires d’Under Armour.

La catégorie numéro 1 de la marque est le textile (3,8 milliards) devant le footwear (1,2 milliard) et les accessoires.

Pour rappel, Under Amour avait lancé un plan de restructuration en 2020. La société prévoit désormais de comptabiliser entre 525 et 550 millions de dollars de charges liées à ce plan et a comptabilisé à ce jour 514 millions de dollars de charges avant impôts, dont 14 millions de dollars au quatrième trimestre 2021.