Socios.com devient le fan token officiel de l’UEFA et ses compétitions de clubs dont la Champions League jusqu’en 2024

En marge du début des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, l’UEFA a officialisé la signature d’un contrat de partenariat avec Socios.com.

Dans le détail, la plateforme qui offre aux acteurs du sport des solutions de monétisation de leurs communautés digitales, devient le partenaire officiel Fan Token de la Champions League, de l’Europa League, de l’Europa Conference League et de la Super Coupe. La société Socios, fondée par Alexandre Dreyfus, a signé un contrat de licensing global ainsi qu’un contrat de partenariat régional concernant les Etats-Unis jusqu’en 2024.

« Nous sommes toujours à la recherche de partenariats innovants, y compris avec le marché croissant de la crypto-monnaie et de l’engagement des fans basé sur la blockchain […] le partenariat avec Socios.com est un complément idéal qui apporte une valeur ajoutée aux fans. Nous espérons une relation fructueuse au cours des trois prochaines saisons » précise Guy-Laurent Epstein, Directeur Marketing de l’UEFA, dans un communiqué.

L’UEFA précise qu’elle offrira notamment des voyages VIP pour certains de ses évènements de début de saison, des visites de son siège, des rencontres virtuelles avec d’anciens joueurs, des billets de match ainsi que de nombreux goodies.

Un fonctionnement qui dérange

Un nouveau partenariat critiqué ce jour par une association de supporters en Angleterre, comme le rapporte Associated Press. Outre les fans qui peuvent se sentir être pris pour des « vaches à lait », des journalistes et observateurs commencent à s’interroger sur le fonctionnement de Socios.com, son modèle économique ou encore sa transparence. Pensez-vous que ce modèle de monétisation du Fan Engagement perdure dans le temps ?

Can’t you respond to questions as I asked you? thanks — Rob Harris (@RobHarris) February 15, 2022

Crypto-backed fan-tokens are footballs new new thing, embraced by clubs for generating revenue from the ether, and fans desperate for “engagement” with their club. Took a walk through the issues with @socios and @TheFCA here https://t.co/Se5gQQ7x3y — Paul Kelso (@pkelso) January 28, 2022

UEFA taking a big risk here, dipping toe into a marketplace and partnering with company that still has a lot of questions swirling around its business model and structure. Let’s see what the future brings — tariq panja (@tariqpanja) February 15, 2022