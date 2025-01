Désireux de diversifier son panel de sponsors pour conforter son image et sa visibilité à l’international, le Paris Saint-Germain officialise un partenariat officiel premium avec Bitpanda, principale plateforme de crypto-monnaies en Europe. De quoi mettre en avant par la même occasion le rôle croissant de l’innovation numérique dans le sport.

Cet accord pluriannuel permettra à Bitpanda de s’offrir une visibilité de choix au mythique Parc des Princes, des intégrations digitales immersives ainsi que des expériences exclusives destinées à démocratiser la plateforme auprès des fans du club de la capital. De son côté, le PSG compte surfer sur ce partenariat pour renforcer le rayonnement de sa marque à l’international qui gagne encore en polyvalence.

« Nous sommes ravis d’accueillir Bitpanda en tant que notre Partenaire Officiel de Trading Crypto. Ce partenariat reflète notre engagement commun envers l’innovation et l’excellence, offrant des opportunités uniques de nous connecter avec nos fans à travers le monde et de façonner l’avenir de l’engagement numérique dans le sport. » (Nicola Ibbetson, Directrice des parteneriats monde du PSG)

Bitpanda est née en 2014 à Vienne, en Autriche, dans le but de rendre l’investissement accessible à tous, aussi bien aux investisseurs débutants qu’aux experts chevronnés. Et cela, en proposant des produits financiers simples et intuitifs. Avec plus de 700 collaborateurs et plus de 5 millions d’utilisateurs, la plateforme multi trading (actions, cryptomonnaies et métaux) est aujourd’hui l’une de des fintechs les plus florissantes du Vieux Continent.

Pour information, Bitpanda est enregistrée en tant que Prestataire de Services sur Actifs Numériques (PSAN) auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) dans l’Hexagone ce qui lui permet d’opérer en toute légalité sur le territoire français.