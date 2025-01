Marion Rousse lance sa première collection textile avec Ekoï

Véritable icône et porte-parole du cyclisme féminin en France comme à l’international, Marion Rousse lance avec Ekoï, sa toute première collection textile. L’objectif ? Allier élégance et exigences techniques des pratiquantes.

Si le cycliste féminin retrouve peu à peu ses lettres de noblesse, le travail exceptionnel réalisé par Marion Rousse depuis 2022 en marge du Tour de France Femmes, n’y est pas étranger. Ekoï a donc souhaité rendre hommage à la carrière de l’ancienne championne de France en lui proposant de concevoir sa toute première collection textile sobrement siglée « MR by Ekoï ». Grâce à ce partenariat, Ekoï se veut le partenaire quotidien de confiance des cyclistes lors de leurs entraînements et sorties entre ami(e)s.

Ekoï et Marion Rousse privilégient pour cela des tissus isolants et confortables, des matières déperlantes et respirantes ainsi que des tons pastels ou des coloris plus pondérés. Dans les faits, cette première capsule à l’esprit hivernal (disponible depuis le 20 décembre sur le site ekoi.com), propose une gamme allant des vestes thermiques ultra protectrices au collant, sans oublier des maillots et sous-couches enveloppants. Le tout, dans un éventail de prix compris entre 99 et 250 euros.

Pour information, chaque produit est confectionné au sein des ateliers européens de la marque varoise puis testé et approuvé par Marion Rousse lors de ses entraînements à Andorre. Plusieurs autres capsules verront le jour dans les prochains mois, au fil des saisons.

Marion Rousse, championne de cyclisme, consultante télé et directrice du Tour de France Femmes avec Zwift : « Je suis vraiment heureuse de lancer cette collection « MR by Ekoï » à mon nom. C’est une première pour moi, et je n’aurais jamais imaginé en arriver là quand j’ai débuté le vélo à l’âge de 6 ans. De plus, c’est un honneur de collaborer avec la marque Ekoï, qui me tient particulièrement à cœur. J’ai porté leurs tenues à plusieurs reprises, tout comme ma famille. Sur cette collection j’ai notamment pu sélectionner les couleurs, les matières ainsi que les coupes des différents produits avec les équipes, une phase de travail vraiment passionnante et enrichissante. C’est une marque qui me parle profondément, car elle s’adresse aussi bien aux cyclistes ultra-professionnels qu’aux passionnés de cyclotourisme. »

Céline Milan, Responsable textile chez Ekoï : « Nous sommes ravis de lancer la collection « MR by Ekoï », fruit de notre collaboration avec Marion Rousse. L’ensemble des équipes a pris un immense plaisir à co-concevoir cette collection aux côtés de Marion, figure emblématique du cyclisme en France et à l’international. À travers ce lancement dédié au cyclisme féminin, nous affirmons notre engagement à soutenir le développement d’un secteur en pleine expansion avec de plus en plus de passionnées et pratiquantes. Comme Marion, nous espérons que cette collection séduira. »