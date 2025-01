« Official Business School » de la NBA depuis son lancement en 2021, l’ISG Sport Business Management présente à Paris, Lyon et Lille intensifie ainsi son rayonnement et sa polyvalence au sein du sport professionnel.

« Ce partenariat avec FDJ-SUEZ illustre notre volonté de devenir l’école de tous les sports, et pas uniquement celle du football et du basketball. Ce rapprochement est une évidence tant nous partageons une volonté commune, celle de vouloir faire émerger de nouveaux talents et réussir à développer leur plein potentiel », se félicite Gaetan Bonkowski, Responsable de l’ISG Sport Business Management à Lille.

Actuellement, FDJ-SUEZ occupe la cinquième place du classement mondial des équipes professionnelles de cyclisme féminin. De quoi offrir aux pensionnaires de ce programme spécialisé dans les métiers du sport business (marketing sportif, événementiel, partenariat et sponsoring ou encore business du sport) une immersion à 360° dans les coulisses du cyclisme féminin avec un grand F.

Ces derniers pourront ainsi développer leurs compétences aussi bien lors de l’organisation d’un Media Day, que lors des grandes compétitions sportives comme la mythique épreuve du Paris-Roubaix. La FDJ-Suez s’engage également à faire découvrir aux étudiants toutes les facettes de l’organisation d’un club cycliste, ses métiers associés et l’ensemble des événements quotidiens des athlètes.