Acteur majeur du marketing sportif international, Samba Digital opère un véritable virage stratégique en actant le transfert de son portefeuille d’actions du compartiment Access vers le compartiment Growth d’Euronext Lisbonne.

Techniquement, cette opération apportera une plus grande visibilité de l’action Samba Digital et permettra d’intéresser une nouvelle catégorie d’investisseurs institutionnels spécialisés dans les mid caps de croissance.

Basé au Portugal et présent sur les quatre continents, Samba Digital accompagne depuis 2018 les acteurs de l’industrie du sport et de l’eGaming dans leur stratégie d’internationalisation, en développant leurs audiences digitales à travers le globe. Pour cela, son approche intégrée embrasse une vision à 360 degrés du marketing sportif : de la gestion dynamique des communautés à la production vidéo captivante, des campagnes localisées percutantes aux services de croissance stratégique.

Des partenariats XXL

Dans les faits, l’agence travaille avec les plus grands clubs des championnats anglais (Liverpool, Tottenham, Manchester United, Chelsea…), français (PSG, OM, OL, AS Monaco…), italien (Juventus, Naples…), allemand (Bayern de Munich, Eintracht Francfort…) et portugais.

Néanmoins, Samba Digital ne se limite pas qu’à la sphère du ballon rond en apportant son expertise aux grands noms du basket (Orlando Magic, FIBA…), du rugby (World Rugby), du golf (Ryder Cup), du tennis (Roland-Garros, US Open…) ou encore de la F1.