Adidas signe un partenariat avec Mercedes F1

Le géant allemand des équipements sportifs, Adidas, fait son entrée dans le lucratif marché de la Formule 1 en officialisant un partenariat pluriannuel avec l’écurie Mercedes.

Adidas et l’équipe Mercedes F1 créeront tout au long de la saison 2025 et au-delà, une gamme complète de vêtements, de chaussures et d’accessoires pour l’ensemble de l’équipe et, bien sûr, pour les fans. Plusieurs éditions limitées sont également prévues, sachant que la première gamme sera dévoilée au mois de février. Il s’agit évidemment d’un gros coup pour Adidas qui fait une entrée tonitruante dans le marketing de la Formule 1 ; qui plus est avec l’écurie Mercedes où Lewis Hamilton a écrit sa légende avec pas moins de 7 titres de champion du monde.

Un partenariat de choix sur et en dehors du paddock

Sans surprise, le PDG de l’entreprise, Bjørn Gulden, n’a pas manqué de saluer « ce retour dans le monde du sport automobile », confirmant l’intérêt grandissant du grand public pour le sport automobile en général, et la Formule 1 en particulier. Le dirigeant a également félicité l’équipe Mercedes, l’une des équipes les plus performantes de tous les temps. « Nous sommes extrêmement fiers d’introduire les Trois Bandes en F1 en tant que partenaire officiel de l’équipe Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (…) Ensemble, nous partageons la passion de la vitesse, de l’innovation et de la performance (…) En dehors de la piste, nous apporterons une nouvelle perspective au sport en introduisant des produits lifestyle passionnants et en étendant la portée à une nouvelle génération de fans. »