Tony Estanguet pourrait faire son entrée au CIO

La commission exécutive du Comité International Olympique (CIO) a approuvé, lors d’un vote par correspondance, la candidature de Tony Estanguet, triple champion olympique de canoë, à l’élection au titre de membre du CIO par la 144e Session qui aura lieu du 18 au 21 mars prochains en Grèce.

Le Président du comité d’organisation de Paris 2024, Tony Estanguet, pourrait encore prendre du galon au sein de la galaxie de l’olympisme puisque sa candidature au titre de membre du CIO sera examinée au mois de mars par les membres de la célèbre institution basée à Lausanne (Suisse).

Agé de 46 ans, le plus célèbre des canoéistes français surfe en effet sur une excellente carte de visite. Ce dernier a remporté trois médailles d’or à l’occasion de trois Jeux Olympiques différents : à Sydney en 2000, Athènes en 2004 et Londres en 2012. Mais ce n’est pas tout, son bilan très sérieux durant les JO estivaux de la Ville Lumière a également renforcé son aura auprès du CIO.

Pour information, la 144e Session du CIO (organisation internationale non gouvernementale, civile et à but non lucratif, composée de volontaires, qui s’engage à bâtir un monde meilleur par le sport) sera le théâtre de la réélection de dix de ses membres en tenant compte de la limite d’âge, de la prolongation du mandat d’un membre, du changement de statut de deux membres et de l’élection de deux membres honoraires.