À l’occasion du Black Friday, Boulanger lance une offre spéciale réservée aux produits électroménagers et aux téléviseurs. Du 24 novembre 2025 au 27 novembre 2025, les clients peuvent bénéficier de 20 € offerts dès 200 € d’achat grâce au code promotionnel BF20.

Cette offre est disponible dès ce soir et restera active jusqu’au jeudi 27 novembre à 09h00. Elle concerne le petit et le gros électroménager ainsi que les TV, un périmètre idéal pour ceux qui souhaitent anticiper leurs achats de fin d’année ou renouveler leurs équipements à un tarif avantageux.

Certaines catégories de produits ne sont cependant pas éligibles. La promotion n’est pas valable sur la téléphonie, les consoles de jeu, la micro-informatique, le son, les vidéoprojecteurs, les produits de la marque Dyson, les articles vendus via la marketplace, les produits reconditionnés ainsi que les contrats d’extension de garantie. Il est également important de noter que le code BF20 n’est pas cumulable avec d’autres promotions ou avec les soldes.

Le Black Friday reste un temps fort stratégique pour les enseignes et les marques. Avec cette opération, Boulanger renforce sa présence sur un marché très concurrentiel où les offres se multiplient. Une opportunité intéressante pour les consommateurs, et un signal clair de la volonté de l’enseigne de capter l’attention au cœur de cette période cruciale pour le secteur de la distribution.