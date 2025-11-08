Réseaux Sociaux

Bons plans : Black Friday Ekoï – Tout le site à -60 % (hors gamme Racing) et une voiture ŠKODA ELROQ à gagner

ParYvan Romieu
8 novembre 2025
balck-friday EKOI balck-friday EKOI

Le Black Friday Ekoï 2025 démarre fort avec une offre exceptionnelle : -60 % sur tout le site (hors gamme Racing) et une voiture ŠKODA ELROQ Electric à gagner pour toute commande passée entre le 6 et le 28 novembre 2025.

 VOIR L'OFFRE BLACK FRIDAY EKOI

Chaque commande supérieure à 50 € sur EKOI.com donne automatiquement une chance de remporter une ŠKODA ELROQ CITY 50 ELECTRIC, d’une valeur de 33 620 €. Le tirage au sort aura lieu le 1er décembre 2025 en présence d’un huissier, et le gagnant sera révélé le 24 décembre.

Parmi les meilleures offres du moment :

  • Chaussures route EKOI Perf R4 LIGHT CARBON INSERT à 116 € au lieu de 289,99 €
  • Collant Hydrofuge EKOI Perf GEL POWER à 80 € au lieu de 199,99 €
  • Sous-maillot hiver EKOI Perf THERMO COLD EXTREM à 28 € au lieu de 69,99 €

C’est l’occasion idéale pour s’équiper haut de gamme à prix réduit, tout en participant à un tirage au sort inédit.

Découvrez toutes les offres du Black Friday Ekoï sur le site : Cliquez ici 

balck-friday EKOI

Pour ne rien manquer des meilleures promotions et bons plans du sport, retrouvez aussi notre sélection spéciale sur la page Black Friday sur Sport Buzz Business.

