Réseaux Sociaux

Restez au courant des nouvelles les plus importantes du sport business

Dans votre boite e-mail (1 fois par semaine).
Réseaux Sociaux
Linkedin Twitter Instagram Facebook
Annoncez sur SBB
Linkedin Twitter Instagram Facebook

Bons plans : Collection Real Madrid x NFL – L’alliance du football américain et du style madrilène

ParYvan Romieu
8 novembre 2025
Collection Real Madrid x NFL Collection Real Madrid x NFL
Collection Real Madrid x NFL

L’émotion de la NFL s’invite au Santiago Bernabéu ! Le Real Madrid célèbre cet événement unique avec une collection officielle Real Madrid x NFL, mêlant l’élégance du club espagnol à l’esthétique iconique du football américain.

Pensée comme une collection lifestyle, elle s’adresse aux fans du Real Madrid qui partagent aussi une passion pour la culture sportive américaine. Maillots, sweats, vestes ou accessoires : chaque pièce associe la grandeur du Real à l’esprit de la NFL pour un look à la fois sportif et urbain.

La collection complète est dès maintenant disponible sur la boutique officielle du club : Découvrir la collection Real Madrid x NFL.

VOIR LA COLLECTION REAL MADRID x NFL

real-madrid-NFL-collab
Collection Real Madrid x NFL – Crédit :
ParYvan Romieu
Publié

Restez au courant des nouvelles les plus importantes du sport business

Dans votre boite e-mail (1 fois par semaine).

D'autres articles