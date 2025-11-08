L’émotion de la NFL s’invite au Santiago Bernabéu ! Le Real Madrid célèbre cet événement unique avec une collection officielle Real Madrid x NFL, mêlant l’élégance du club espagnol à l’esthétique iconique du football américain.

Pensée comme une collection lifestyle, elle s’adresse aux fans du Real Madrid qui partagent aussi une passion pour la culture sportive américaine. Maillots, sweats, vestes ou accessoires : chaque pièce associe la grandeur du Real à l’esprit de la NFL pour un look à la fois sportif et urbain.

La collection complète est dès maintenant disponible sur la boutique officielle du club : Découvrir la collection Real Madrid x NFL.

VOIR LA COLLECTION REAL MADRID x NFL