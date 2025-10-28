Réseaux Sociaux

Restez au courant des nouvelles les plus importantes du sport business

Dans votre boite e-mail (1 fois par semaine).
Réseaux Sociaux
Linkedin Twitter Instagram Facebook
Annoncez sur SBB
Linkedin Twitter Instagram Facebook

Bon plan Nike : la veste Jordan Jam Quai 54 à -50 %

ParPartenaire
28 octobre 2025
Bon plan Nike : la veste Jordan Jam Quai 54 à -50 % Bon plan Nike : la veste Jordan Jam Quai 54 à -50 %

Article en partenariat avec :

Nike

La veste Jordan Jam Quai 54 est actuellement disponible à 59,99 € au lieu de 119,99 €, soit une réduction de 50 %. Ce modèle pour homme, conçu dans des matières durables, s’inspire de l’univers des sports mécaniques français tout en rendant hommage au célèbre tournoi Quai 54.

L’équipe de design Nike a voulu créer une pièce qui incarne la compétition, la communauté et la créativité. Résultat : une veste en tissu tissé léger, à la croisée du style basket de rue et des codes de la course automobile.

Disponible dès maintenant sur Nike, avec retrait gratuit en magasin et option click & collect au moment du paiement.

ParPartenaire
Publié

Restez au courant des nouvelles les plus importantes du sport business

Dans votre boite e-mail (1 fois par semaine).

D'autres articles