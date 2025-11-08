Réseaux Sociaux

Bons plans Zwift : Wahoo KICKR CORE 2 avec Zwift Cog et Click à 549,99 €

ParYvan Romieu
8 novembre 2025
Wahoo KICKR CORE 2 avec Zwift Cog et Click - Crédit Zwift.com Wahoo KICKR CORE 2 avec Zwift Cog et Click - Crédit Zwift.com
Wahoo KICKR CORE 2 avec Zwift Cog et Click

Le Wahoo KICKR CORE 2 avec Zwift Cog et Click est disponible au prix de 549,99 €. Ce home trainer nouvelle génération vous plonge dans l’univers du cyclisme indoor avec une expérience réaliste et fluide. Déjà équipé du Zwift Cog, il est prêt à l’emploi et compatible avec la majorité des vélos de 8 à 13 vitesses.

Le Zwift Click inclus se fixe facilement sur n’importe quel guidon pour changer de vitesse virtuellement, sans bruit et avec précision. Grâce à sa résistance adaptative qui reproduit fidèlement les montées et les descentes, chaque séance devient plus immersive. Le capteur de puissance intégré permet de suivre vos performances avec exactitude et de progresser efficacement.

Découvrez cette offre sur le site Zwift : Cliquez ici

VOIR L'OFFRE ZWIFT

Pour ne rien manquer des meilleures promotions et bons plans du sport, retrouvez aussi notre sélection spéciale sur la page Black Friday surSport Buzz Business.

ParYvan Romieu
Publié

