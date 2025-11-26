Les Black Weeks d’Alltricks sont lancées, et c’est l’un des meilleurs moments de l’année pour les passionnés de sport à la recherche de bons plans. L’enseigne spécialisée dans le vélo, la course à pied et l’outdoor propose des remises allant jusqu’à 50 % sur une large sélection de produits, couvrant toutes les pratiques.

VOIR LES OFFRES BLACK FRIDDAY ALLTRICKS

Jusqu’à -50 % sur le meilleur du vélo

Alltricks met en avant une sélection complète de vélos, équipements, pièces détachées, casques, chaussures et accessoires avec des réductions significatives. Que ce soit pour renouveler son matériel, se lancer dans une nouvelle discipline ou optimiser son setup, les offres vélo constituent le cœur de cette Black Week.

Deux vélos à gagner pour toute commande supérieure à 50 euros

En plus des promotions, Alltricks organise un jeu exceptionnel : deux vélos sont mis en jeu parmi les clients ayant passé une commande de plus de 50 euros durant la période Black Weeks. Un coup de boost supplémentaire pour profiter des offres tout en tentant sa chance.

Black Friday Running : jusqu’à -50 %

Les coureurs pourront également bénéficier de remises importantes sur les chaussures, textiles et accessoires running. Les plus grandes marques sont concernées, avec des modèles adaptés à la route, au trail et à l’entraînement. Une opportunité pour se rééquiper avant l’hiver et préparer une nouvelle saison.

Black Friday Outdoor : jusqu’à -50 %

Pour les amateurs d’aventure, la rubrique Outdoor profite également du Black Friday Alltricks. Les promotions touchent le matériel de randonnée, les vêtements techniques, les accessoires de sécurité et l’équipement pour les sorties nature. De quoi s’équiper à prix réduit pour les mois à venir.

VOIR LES OFFRES BLACK FRIDDAY ALLTRICKS