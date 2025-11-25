À l’occasion du Relax Friday, DAZN offre un week-end de choix aux férus de sport. Sans aucun paiement ni engagement, tout le monde pourra accéder gratuitement à plusieurs compétitions majeures directement sur la plateforme de streaming.

Le programme

Tous les matchs de la 13 e journée de Serie A en direct et en intégralité,

journée de Serie A en direct et en intégralité, 4 rencontres de la 14 e journée d’Eredivisie, le championnat des Pays-Bas, dimanche 30 novembre dès 12h15 : PSV Eindhoven vs FC Volendam, Telstar vs Feyenoord Rotterdam, Twente vs AZ et Ajax d’Amsterdam vs Groningen

journée d’Eredivisie, le championnat des Pays-Bas, dimanche 30 novembre dès 12h15 : PSV Eindhoven vs FC Volendam, Telstar vs Feyenoord Rotterdam, Twente vs AZ et Ajax d’Amsterdam vs Groningen Un match de NFL : Cleveland Browns vs San Francisco 49ers, dimanche 30 novembre à 19h00

Un match de NHL : Colorado Avalanche vs Canadiens de Montréal, samedi 29 novembre à 21 :00

Et de nombreux autres événements accessibles gratuitement.

A noter que ce samedi 29 novembre à 20h45, DAZN propose de suivre le choc de la 13e journée de Serie A, AC Milan- Lazio Rome, sur la chaîne Twitch de Bruce Grannec, figure incontournable du football en ligne.

La déclaration

« Avec le Relax Friday, nous souhaitons offrir au plus grand nombre l’accès à des rencontres de très haut niveau, sans barrière ni engagement. Cette opération symbolise notre volonté de rendre le sport encore plus proche de ses fans. Diffuser gratuitement un match majeur de Serie A sur Twitch, aux côtés d’un créateur aussi respecté que Bruce Grannec, est une première qui illustre parfaitement notre approche : innover, rassembler et permettre aux fans de sport de découvrir notre plateforme et son offre. » (Brice Daumin, Directeur Général DAZN France)

A lire également : La FIFA et DAZN lanceront leur plateforme commune en 2026, année de Coupe du monde