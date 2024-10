BON PLAN : CANAL+ lance une offre avec beIN SPORTS à 15,99€ par mois pendant 2 ans jusqu’au 28 octobre 2024 (vente flash)

Jusqu’au 28 octobre 2024, CANAL+ propose une vente flash inratable pour les amateurs de sport avec une offre incluant beIN SPORTS à un tarif rarement vu.

Dans le détail, cette vente flash vous propose CANAL+ et beIN SPORTS pour 15,99€ par mois pour un engagement de 24 mois (2 ans) ! Oui, vous avez bien lu.

Pour profiter de cette offre exceptionnelle, rendez-vous ici !

Avec cette offre, à vous :

Le meilleur du sport en direct avec l’affiche d’UEFA Champions League du mercredi, le Big Match de Ligue 1 McDonald’s du samedi, le meilleur des championnats européens dont LALIGA, l’intégralité des GP de F1 (*hors essais et qualifications), deux affiches de TOP 14, la NBA, et bien plus ! Mais aussi du cinéma ultra-récent, des séries Création Originale et internationales, et l’intégralité des contenus APPLE TV+ et PARAMOUNT+.