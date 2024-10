New Balance nouveau partenaire-titre du Marathon Mont-Blanc

Quelques mois après avoir révélé sa nouvelle identité visuelle, le Marathon du Mont-Blanc a officialisé la signature d’un contrat de partenariat avec New Balance.

Dans le cadre de cet accord signé pour 5 ans (2025-2029), New Balance devient le Partenaire-Titre du Marathon du Mont-Blanc.

« Le Marathon du Mont-Blanc n’est pas seulement un événement incroyable avec une histoire riche, c’est aussi une véritable célébration du trail avec une nature à couper le souffle, un terrain technique et un esprit de convivialité et de partage exceptionnel » explique Bruno Laroque, Directeur Marketing de New Balance EMEA, dans un communiqué. « Ce partenariat s’inscrit parfaitement dans le cadre de l’engagement de New Balance pour ce sport. Nous sommes ravis de nous associer pour 5 ans et ce dès l’édition 2025 qui s’annonce exceptionnelle. »

