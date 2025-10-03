La saison NBA 2025-2026 vient de démarrer et les fans français peuvent suivre toute l’action grâce au NBA League Pass directement sur Prime Video. Une belle opportunité pour profiter d’un essai gratuit de 7 jours avant de choisir la formule qui correspond le mieux à vos envies de basket.

En France, le NBA League Pass permet de regarder tous les matchs en direct ou à la demande, avec différents niveaux d’abonnement :

League Pass – 19,99 €/mois après l'essai gratuit : tous les matchs, 1 appareil à la fois, accès NBA TV.

League Pass Premium – 28,99 €/mois : tous les matchs, 3 appareils simultanés, visionnage hors connexion, accès NBA TV et flux en direct de l'arène pendant les pubs.

Team Pass – 17,99 €/mois : suivez uniquement l'équipe de votre choix, en direct ou à la demande, sur 1 appareil.

Comment regarder la NBA en streaming en France ?

Pour suivre la saison NBA 2025-2026 en streaming, il suffit d’activer son essai gratuit NBA League Pass sur Prime Video et de choisir l’abonnement adapté. Tous les matchs sont accessibles en direct ou en replay, sur smartphone, tablette, ordinateur ou TV connectée, ce qui permet de vivre la NBA où que vous soyez.

De quoi vibrer toute la saison, suivre les plus grandes stars de la ligue et ne rien manquer des affiches incontournables.

Essayer gratuitement le NBA League Pass sur Prime Video