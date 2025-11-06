L’Olympique Lyonnais poursuit son parcours parfait en Ligue Europa avec un déplacement périlleux sur la pelouse du Betis Séville, ce jeudi 6 novembre à 21h, dans le cadre de la 4e journée de la phase de ligue.

Les hommes de Paulo Fonseca visent un quatrième succès consécutif pour consolider leur statut de leader de groupe.

Une rencontre à suivre en direct sur CANAL+ et en streaming via myCANAL.

Betis Séville – Lyon : coup d’envoi, date, heure, diffusion TV et streaming

Compétition : Ligue Europa – Phase de ligue

Ligue Europa – Phase de ligue Lieu : Stade olympique La Cartuja (Séville)

Stade olympique La Cartuja (Séville) Date : Jeudi 6 novembre 2025

Jeudi 6 novembre 2025 Heure : 21h00

21h00 Chaîne TV : CANAL+

CANAL+ Streaming : myCANAL

L’OL en quête d’un nouveau succès européen

Avec neuf points sur neuf possibles, l’Olympique Lyonnais réalise un début de campagne européen idéal.

Après des victoires convaincantes face à Utrecht, Salzbourg et Bale, les Gones veulent enchaîner pour valider leur billet vers la phase finale.

Toujours troisièmes du classement général de la phase de ligue, les Lyonnais impressionnent par leur solidité défensive et leur efficacité offensive, malgré la blessure de Malick Fofana, indisponible pour plusieurs mois.

Le club rhodanien espère poursuivre sur cette dynamique pour s’assurer une qualification directe sans passer par les barrages.

Le Betis Séville veut bousculer le leader

En face, le Betis Séville de Manuel Pellegrini est toujours invaincu dans cette Ligue Europa, avec cinq points en trois matchs (deux nuls et une victoire).

Les Andalous comptent s’appuyer sur leur expérience européenne et le soutien de leur public pour réaliser un coup face à un OL en pleine confiance.

Privé temporairement de son stade habituel, le Benito-Villamarín, le Betis évoluera exceptionnellement au stade olympique La Cartuja, qui peut accueillir jusqu’à 70 000 spectateurs.

Une ambiance andalouse qui promet d’être bouillante pour ce choc franco-espagnol.

Les compositions du Real Betis et de l’OL

La composition Real Betis : Valles – Ruibal (Cap.), Llorente, Natan, Gomez – Fornals, Lo Celso, Roca – Antony, Bakambu, Ezzalzouli.

La composition OL : Greif – Maitland-Niles, Kluivert, Niakhaté (Cap.), Abner – Tessmann, De Carvalho – Karabec, Merah, Molebe – Satriano.

Comment regarder Betis Séville – Lyon en streaming ?

Le match sera diffusé en direct sur CANAL+ à partir de 21h, avec un dispositif complet avant et après la rencontre.

Les abonnés pourront suivre la rencontre en streaming via myCANAL, sur TV connectée, ordinateur, tablette ou smartphone.

Récapitulatif : Betis Séville – Lyon

L’Olympique Lyonnais veut poursuivre son sans-faute européen face à un Betis Séville ambitieux.

Entre une équipe lyonnaise confiante et un adversaire solide à domicile, ce duel promet un spectacle de haut niveau.

Rendez-vous jeudi à 21h, en direct sur CANAL+ et en streaming sur myCANAL, pour suivre cette 4e journée de Ligue Europa.