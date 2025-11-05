Le PSG et Leblon Delienne présentent une figurine Astro Boy habillée du maillot Third 2025-2026. Limitée à 250 exemplaires et vendue 390 euros, elle mêle sport, art et culture pop.

Le Paris Saint-Germain renouvelle sa collaboration avec l’atelier Leblon Delienne, fusionnant sport, art et pop culture. Après une première édition saluée en 2024, le club parisien présente une nouvelle figurine d’Astro Boy, l’emblématique robot japonais, cette fois vêtu du maillot Third 2025-2026. Limitée à 250 exemplaires numérotés, elle symbolise la passion, l’audace et la créativité qui caractérisent l’ADN du PSG.

Habillé de son maillot Rouge & Bleu, Astro Boy devient une icône futuriste du football parisien, incarnant l’innovation et la détermination des supporters. Pensée comme une véritable œuvre d’art contemporaine, la figurine traduit la capacité du club à créer des ponts entre disciplines et générations, où sport et culture se rencontrent. Vendue 390 euros – pas donné ! – sur la boutique en ligne officielle du PSG, elle s’adresse aux fans et collectionneurs prêts à investir dans un objet d’exception.

Une statue monumentale à la boutique officielle

La version Astro Boy Wings rend, quant à elle, hommage au maillot Jordan Fourth 2024-2025 et célèbre la victoire historique du PSG en Ligue des champions 2025. Flocage « Champions d’Europe » et étoile parisienne font de cette édition un objet à forte valeur symbolique. Les précommandes débuteront en décembre 2025.

Pour compléter cette collection, une statue monumentale de 1,40 mètre sera exposée dès le 1er novembre à la boutique officielle du Parc des Princes, vêtue du maillot Third floqué « Astro Boy 75 ». Elle incarne l’esprit Rouge & Bleu et l’ambition du club de mêler hommage à la culture japonaise et célébration du football parisien.

Disponible sur les sites officiels du PSG et de Leblon Delienne, cette collection confirme la volonté du club de tisser un dialogue entre art, innovation et passion populaire, faisant de chaque figurine un collector incontournable pour les amateurs de sport et de culture pop.

