La Ligue 1 expérimente la « Ref Cam » : des arbitres équipés de caméras permettront aux téléspectateurs de vivre les matches de l’intérieur, dès ce week-end du 7 novembre avec PFC-Rennes et OL-PSG.

La Ligue 1 innove pour ses téléspectateurs. Dès ce week-end, les arbitres de certains matches seront équipés de caméras portatives, la fameuse « Ref Cam », déjà testée lors de la Coupe du monde des clubs. Une initiative de Ligue 1+, validée par la LFP, qui permettra de vivre les rencontres du point de vue de l’homme en noir.

La Ref Cam arrive en Ligue 1 dès ce week-end ! ➡️ Paris FC-Stade Rennais

➡️ PSG-OL ✍️ Vous validez ?#Ligue1pic.twitter.com/6hv4q5bzh5 — MeteoFoot (@MeteoFootMaps) November 4, 2025

Les premiers matches concernés sont Paris FC – Stade Rennais vendredi 7 novembre et Olympique Lyonnais – PSG dimanche 9 novembre, à l’occasion de la 12ᵉ journée de championnat. Ces caméras, fixées sur le maillot des arbitres, offriront des images inédites et immersives, directement intégrées au flux télévisuel. L’objectif : rapprocher le spectateur de l’action, mesurer l’intensité du jeu et mieux comprendre les décisions arbitrales.

Déjà vu dans le rugby français

Cette technologie n’est pas une première dans le sport : le rugby utilise depuis plusieurs années des caméras embarquées pour enrichir la retransmission et former les arbitres. Pierluigi Collina, président de la Commission des arbitres de la FIFA, saluait récemment le succès de la caméra portative, utile autant pour le public que pour l’analyse des décisions.

Si l’expérimentation est concluante, la « Ref Cam » pourrait bientôt se généraliser à l’ensemble de la Ligue 1. Une petite révolution dans la manière de regarder le football français, où le téléspectateur n’est plus simple observateur, mais presque acteur, au cœur du terrain.

À lire aussi : Gulli et Ligue 1+ lancent « Ma Super Ligue 1 » : le football au cœur de l’enfance