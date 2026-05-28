Fondée en Allemagne, HOLY s’impose progressivement comme l’un des nouveaux acteurs les plus visibles du marché des boissons énergie sans sucre en Europe. Positionnée autour de produits en poudre à diluer (energy drinks, iced tea, hydration ou milkshake ) la marque mise sur un modèle digital-first fortement inspiré des codes du gaming, des créateurs de contenus et des communautés en ligne.

Lancée en 2021, HOLY connaît une croissance rapide grâce à une stratégie centrée sur les réseaux sociaux, le marketing d’influence et les partenariats avec des streamers et acteurs de l’esport. La marque revendique aujourd’hui plusieurs millions de clients en Europe et une forte présence sur des marchés comme l’Allemagne, la France ou encore le Royaume-Uni.

Contrairement aux boissons énergétiques traditionnelles, HOLY met en avant des produits sans sucre, avec des formulations enrichies en vitamines et des ingrédients énergiques. Son modèle repose également sur une logique environnementale, avec des boissons en poudre permettant de réduire fortement les emballages et le transport par rapport aux formats classiques.

Bons Plans : HOLY « Starter Set Deluxe » avec une offre promotionnelle à 59,99 €

La marque de boissons HOLY met en avant une nouvelle offre “bons plans” avec son Starter Set Deluxe, un pack découverte regroupant plusieurs de ses produits phares.

Proposé à 59,99 € au lieu de 109,94 €, ce coffret permet aux consommateurs d’économiser 49,95 € et inclut également la livraison gratuite ainsi qu’un shaker offert.

Le pack contient au total 57 portions réparties entre plusieurs gammes de la marque : · Energy, Iced Tea, Hydration, Milkshake.

Découvrez le Starter Set Deluxe de HOLY et profitez de l’offre promotionnelle avant la fin des stocks.

PROFITEZ DE L'OFFRE HOLY

Article avec liens affiliés