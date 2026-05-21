Article en partenariat avec : MAXESPORT

Le gaming et l’esport continuent de séduire des millions de passionnés en France. Pour s’équiper avec du matériel performant et des accessoires dédiés aux gamers, MAXESPORT s’impose aujourd’hui comme une référence incontournable du secteur.

MAXESPORT La boutique Gaming & Esport N°1 en France

Spécialisée dans l’univers du gaming et de l’esport, MAXESPORT propose une large sélection de produits destinés aux joueurs amateurs comme aux professionnels. Claviers gaming, souris, écrans, chaises ergonomiques, PC performants ou encore accessoires dédiés à la compétition : la boutique met en avant les plus grandes marques du marché afin d’offrir une expérience optimale aux passionnés.

Grâce à son expertise dans l’univers esport, MAXESPORT accompagne également les joueurs à la recherche d’équipements premium pour améliorer leurs performances et leur confort de jeu au quotidien.

Bon Plan : Code promo exclusif pour les lecteurs de Sport Buzz Business

Bonne nouvelle pour les lecteurs de Sport Buzz Business : MAXESPORT propose un code promo exclusif permettant de bénéficier d’une réduction supplémentaire sur une large sélection de produits disponibles sur la boutique en ligne.

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Les seules exceptions concernent les catégories suivantes : les écrans, les PC, les chaises gaming et les produits Wooting. Attention : le code promo n’est pas compatible avec les promotions déjà présentes sur le site.